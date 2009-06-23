Фото коллаж

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок930 просмотров
#1$

Требуется оформить симпатичный фото коллаж из картинок удачной рыбалки )), который в дальнейшем будет распечатан как фото размером 20х30 см (А4).

К сожалению, никогда не знаешь какая рыбалка будет удачной и соответсвенно не всегда фотоаппарат оказывается под рукой. Так и в этот раз столь значимый результат запечатлели на камеру мобильника.

Во вложении Вы найдете все фото с рыбалки. Для коллажа выберете от 3 до 6 оптимальных на Ваш взгляд изображений.

Также надо добавить следующий текст:

_____________________________

20.06.2009

р.Днепр, район Вишенок (3 шлюз)

Сом, вес 5 кг 200 г

_____________________________

Проект не коммерческий посему и бюджет небольшой! С победителем буду сотрудничать и в дальнейшем. А на рыбалке я езжу часто ))

Все фото с рыбалки можно скачать по ссылке www.kruase.kiev.ua/Som.rar (4,14 Mb).

16 лет назад
Kruase
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Black_kasper
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Сделал отличный коллаж! Работа сделанная на конкурс, заведомо претендовала на победу, а не как многие участвуют ради участия. Спасибо. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
C таким человеком приятно работать!!! Надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем. Спасибо, Валерий!

Заявки фрилансеров

Black_kasper
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад