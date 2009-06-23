Обрабатывать предложенные фото, в монохромный (графический) вектор. Предназначается для вышивки на одежде. Фото для обработки прилагается. Подобные работы, периодически постоянные. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ! Я нашел классного мастера! ...
Фото коллаж
Требуется оформить симпатичный фото коллаж из картинок удачной рыбалки )), который в дальнейшем будет распечатан как фото размером 20х30 см (А4).
К сожалению, никогда не знаешь какая рыбалка будет удачной и соответсвенно не всегда фотоаппарат оказывается под рукой. Так и в этот раз столь значимый результат запечатлели на камеру мобильника.
Во вложении Вы найдете все фото с рыбалки. Для коллажа выберете от 3 до 6 оптимальных на Ваш взгляд изображений.
Также надо добавить следующий текст:
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20.06.2009
р.Днепр, район Вишенок (3 шлюз)
Сом, вес 5 кг 200 г
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Проект не коммерческий посему и бюджет небольшой! С победителем буду сотрудничать и в дальнейшем. А на рыбалке я езжу часто ))
Все фото с рыбалки можно скачать по ссылке www.kruase.kiev.ua/Som.rar (4,14 Mb).
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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