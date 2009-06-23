# 1 — $

Требуется оформить симпатичный фото коллаж из картинок удачной рыбалки )), который в дальнейшем будет распечатан как фото размером 20х30 см (А4).

К сожалению, никогда не знаешь какая рыбалка будет удачной и соответсвенно не всегда фотоаппарат оказывается под рукой. Так и в этот раз столь значимый результат запечатлели на камеру мобильника.

Во вложении Вы найдете все фото с рыбалки. Для коллажа выберете от 3 до 6 оптимальных на Ваш взгляд изображений.

Также надо добавить следующий текст:

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20.06.2009

р.Днепр, район Вишенок (3 шлюз)

Сом, вес 5 кг 200 г

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Проект не коммерческий посему и бюджет небольшой! С победителем буду сотрудничать и в дальнейшем. А на рыбалке я езжу часто ))

Все фото с рыбалки можно скачать по ссылке www.kruase.kiev.ua/Som.rar (4,14 Mb).