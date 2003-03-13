Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок311 просмотров

Обрабатывать предложенные фото, в монохромный (графический) вектор.

Предназначается для вышивки на одежде.

Фото для обработки прилагается.

Подобные работы, периодически постоянные.

СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!

Я нашел классного мастера! ))

16 лет назад
brend
Алекс 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров