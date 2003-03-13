Фотомонтаж

Есть человек в одной одежде.

Нужно одеть на него другую одежду (только майку).

Фотография в большом разрешение, качественная.

Фотографию вышлем исполнителю.

Просьба в приват не писать,

указывайте сроки и примерную цену, окончательную утвердим после того как вы посмотрите фотографию.

Нужен профессионал. Прикладывайте примеры подобной работы.