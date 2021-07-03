Требуется улучшить качество фотографии с помощью профессиональной обработки. Задача включает в себя ретушь и коррекцию для достижения наилучшего результата.
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Нужно обработать 5 фоток, сделать лучше чем у конкурентов, примеры скину
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