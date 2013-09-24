Изменить цвет авто

$10
Обработка фотографийЗакрыт12 заявок325 просмотров
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Нужно изменить цвет фото автомобиля на фото с черного на белый. Фото для размещения в интернет.

10 лет назад
Svetlana321
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
день назад
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