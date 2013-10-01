Улучшить качество фото

Нужно сделать один баннер для http://www.mvk-yamal.ru/ (внизу есть 7 баннеров) Размер по высоте 156 Картинка в файле logo.jpg (нужно сделать белый фон и надпись внизу) Надпись "Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге" (оформить таким же шрифтом как и другие)