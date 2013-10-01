Улучшить качество фото

Итак: есть фото красивой девушки. Надо заменить фон (вместо спортзала цветущий вишневый сад, в меру сказочный). Очень хотелось бы чтобы картинка имела удлиненный формат, как экран ноутбука. Прошу ссылки на фон - вишневый сад. Прошу ссылки на пример замены ...
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Есть фото. Необходимо улучшить его каество. Т.е., чтобы при распечатке 10х15 фото было неразмытым. Пожалуйста, указывайте стоимость Вашей работы.
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