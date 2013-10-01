Улучшить качество фото

Обработка фотографийЗавершен5 заявок380 просмотров
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Есть фото. Необходимо улучшить его каество. Т.е., чтобы при распечатке 10х15 фото было неразмытым. Пожалуйста, указывайте стоимость Вашей работы.

10 лет назад
sargarepa
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ivan09
Яков 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Необходимо было улучшить качество фото. Человек справился с задачей, в отношении которой многие давали ответ "это невозможно".
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую!
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