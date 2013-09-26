Небольшая обработка картинки

Обработка фотографийЗавершен5 заявок190 просмотров
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Нужно сделать один баннер для http://www.mvk-yamal.ru/ (внизу есть 7 баннеров)

Размер по высоте 156

Картинка в файле logo.jpg (нужно сделать белый фон и надпись внизу)

Надпись "Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге" (оформить таким же шрифтом как и другие)

10 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно, обращусь еще!
Все ок. Сотрудничеством доволен.
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