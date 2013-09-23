Обработать 2 фото

Нужно сделать один баннер для http://www.mvk-yamal.ru/ (внизу есть 7 баннеров) Размер по высоте 156 Картинка в файле logo.jpg (нужно сделать белый фон и надпись внизу) Надпись "Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге" (оформить таким же шрифтом как и другие)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак: есть фото красивой девушки.
Надо заменить фон (вместо спортзала цветущий вишневый сад, в меру сказочный).
Очень хотелось бы чтобы картинка имела удлиненный формат, как экран ноутбука.
Прошу ссылки на фон - вишневый сад.
Прошу ссылки на пример замены фона.
Если картинку сада надо купить - не проблема, найдите необходимую картинку.
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