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Качественно вырезать объэкт (убрать задний фон) и разместить лого
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото, есть исходники.
Надо качественно вырезать в фотошопе, убрать фон, поработать с волосами и добавить лого на ноутбук.
Фото как есть, плохо прорисованы волоси и ноут плохо вырезан.
Исходники вышлю после.
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