Обработать 3-5 фотографий для Tinder

$15
Обработка фотографийЗакрыт122 заявки2717 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выбрать 3-5 фотографий из 15, и обработать их для Тиндера для лучшей конверсии профиля в пары

3 года назад
Valart1
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
  • Похожие заказы

  • Шапка канала для Ютуб

    Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб вот требования заказчика . Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото ...

    Обработка фотографий34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Шапка для канала Ютуб

    Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб вот требования заказчика . Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото ...

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен мастер по фотошопу

    Здравствуйте уважаемые мастера и мастерицы! Есть порядка 500 фото. Необходимо вырезать на единый фон (белый), цветокоррекцию поправить и размер для всех фото галереи сайта привести в однин формат, а также улучшить качество по мере возможности. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет для УФ печати

    Добрый день. Наша компания для украшения интерьера в салоне использует листы дсп с нанесенным изображением УФ печати. Прикрепляю файл прошлого проекта. Компания, которая делала ранее УФ печать отказывается отдать оригинал макета. ( а нам ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ретушь, обработка фото

    Ищу ретушера для обработки фотографий в стиле flat lay (предметная съёмка, вид сверху). Необходимо: - выполнить чистку фона и предметов при увеличении 66-100% - сделать фон равномерным, где необходимо (осветлить и затемнить нужные участки). Если где-то не ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработать фото в формате raw

    Добрый день. Надо обработать фото. Фото в формате raw. Интерьерная съемка изделий ручной работы. Съемка была в фотостудии в дневное время без использования светового оборудования. Получились темные фото. Надо высветлить фото, сохранить по возможности цвета. ...

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фотографий с 3D эффектом

    По примеру фото ниже нужно обработать мои исходные фото в этом же стиле или подобном. Если у вас есть примеры таких работ в выборе исполнителя это будет большим плюсом. По срокам гибко, скорость не требуется. ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    3 года назад