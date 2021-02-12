Шапка канала для Ютуб

Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб

вот требования заказчика .

Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото сейчас скину шапку придумаете сами ? если нет то отпишите я вам пришлю примеры . вот его тик ток выберите фото https://www.tiktok.com/@vitalikmalik111?lang=ru-RU

Еще информация заказчик хочет в шапке канала фото таких исторических личностей - Хмельницкий, Мазепа, Грушевский, Петлюра, Бандера, Шухевич

и 4 примера последний 6 это требования заказчика