Шапка канала для Ютуб

Необходимо отделить изображения от фона и сохранить в PNG Всего 30 изображений. Надо сделать быстро и аккуратно
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Здравствуйте , мне нужно сделать шапку канала на Ютуб
вот требования заказчика .
Напиши лучше что я разрушитель стереотипов и топ 7 тик ток блогеров Донбасса и фото его на шапке канала и имя Vitalik Malik. Фото сейчас скину шапку придумаете сами ? если нет то отпишите я вам пришлю примеры . вот его тик ток выберите фото https://www.tiktok.com/@vitalikmalik111?lang=ru-RU
Еще информация заказчик хочет в шапке канала фото таких исторических личностей - Хмельницкий, Мазепа, Грушевский, Петлюра, Бандера, Шухевич
и 4 примера последний 6 это требования заказчика
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