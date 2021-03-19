Отделить изображения от фона (30 фоток)

$7
Обработка фотографийЗавершен39 заявок608 просмотров
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Необходимо отделить изображения от фона и сохранить в PNG

Всего 30 изображений.

Надо сделать быстро и аккуратно

3 года назад
linux-lover1972
Егор 
51 годУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
stanisslove
Станислав 
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$2
1 день
Быстро справился с работой Постоянно на связи +
хороший заказчик
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