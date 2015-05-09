Корректировка 2 изображений

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок229 просмотров

Необходимо внести изменения на 2 изображения.

1) Автомобиль - нанести естественную грязь на весь корпус.

2) Испачкать диван, посадить на него собаку, сделать тень под диваном.

Размер исходных изображений не изменять.

Бюджет небольшой.

10 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DanilKostenko
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленная задача, Алексей всегда на связи, оплата так же в срок. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

DanilKostenko
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад