Откорректировать картинку

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Закрыт51 заявка555 просмотров

http://616478.salesfor.web.hosting-test.net/wp-content/themes/english/img/fon3.jpg

убрать с фона тучи. картинка будет стоять на сайте http://616478.salesfor.web.hosting-test.net/services/

оплата через яндекс деньги по результату работы.

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10 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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