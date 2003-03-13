Требуется еще один исполнитель для ретуши фотографий. Просьба тем, кто подавал заявки на прошлый проект, повторно не писать. Там исполнитель выбран, примеры его работ прикреплены. Желателен скайп, чтобы общаться голосом можно было. Выбранным по ...
Фото
Фото цветов, которые должны получаться в приложении. Нуны пресеты для лайтрум
Нужны пресеты в том виде, которые приложены в фото. Ну то есть чтобы фото получались такими с пресетами.
Надеюсь что смысл понятен.
Заявки фрилансеров
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