Перекрасить макет домика

Нужно переврасить у прилагаемого макета (будут еще), крышу в красноватый цвет ондулина, стены сделать потемнее и посочнее, также немного затемнить углы и рамы, фундамент и дорожку вокруг него, сменить фон рисунка

Рассматриваются предложения строго с укзаныыми суммами, в т.ч. на опт