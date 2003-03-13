Сертификат соответствия 1. в номере красным последние две цифры заменить 24 2. Продукция... т.м. Амелина заменить на т. м. "ПМ-ГОСТ" 3. Изготовитель Амелина заменить на ПМ-ГОСТ 4. Сертификат выдан... ...
Ретушная обработка одежды
Фотостудия ищет фрилансера на обработку одежды премиум брендов для интернет магазина.
Оплата 20р. - фото, 5р. - макро.
Дается папка с 10 предметами, в каждой папке фотографии спереди, сзади и макро. Итого с одной вещи 45 р.
В обработку входит убрать фон, выравнивание силуэта, симметрия относительно вертикали, убрать просвечивающий манекен, замятости, пятна, ворсинки, неестественные некрасивые складки.
Необходим ответственный человек, нацеленный на постоянное продолжительное сотрудничество. Работы много, делать ее надо быстро.
Роман
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