Ретушная обработка одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок400 просмотров

Фотостудия ищет фрилансера на обработку одежды премиум брендов для интернет магазина.

Оплата 20р. - фото, 5р. - макро.

Дается папка с 10 предметами, в каждой папке фотографии спереди, сзади и макро. Итого с одной вещи 45 р.

В обработку входит убрать фон, выравнивание силуэта, симметрия относительно вертикали, убрать просвечивающий манекен, замятости, пятна, ворсинки, неестественные некрасивые складки.

Необходим ответственный человек, нацеленный на постоянное продолжительное сотрудничество. Работы много, делать ее надо быстро.

Роман

10 лет назад
ark-roman
Роман 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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