Требуется ретушь фото, возможно с коллажами

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка350 просмотров

Требуется еще один исполнитель для ретуши фотографий. Просьба тем, кто подавал заявки на прошлый проект, повторно не писать. Там исполнитель выбран, примеры его работ прикреплены.

Желателен скайп, чтобы общаться голосом можно было. Выбранным по портфолио исполнителям нужно будет для примера обработать одно фото и по результатам выберем исполнителя для дальнейшего сотрудничества, возможно не одного. Также в заявке указать цену на стоимость работы цветокоррекция/ретушь/коллаж

10 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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