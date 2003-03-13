Нужно переврасить у прилагаемого макета (будут еще), крышу в красноватый цвет ондулина, стены сделать потемнее и посочнее, также немного затемнить углы и рамы, фундамент и дорожку вокруг него, сменить фон рисунка Рассматриваются предложения ...
Требуется ретушь фото, возможно с коллажами
Требуется еще один исполнитель для ретуши фотографий. Просьба тем, кто подавал заявки на прошлый проект, повторно не писать. Там исполнитель выбран, примеры его работ прикреплены.
Желателен скайп, чтобы общаться голосом можно было. Выбранным по портфолио исполнителям нужно будет для примера обработать одно фото и по результатам выберем исполнителя для дальнейшего сотрудничества, возможно не одного. Также в заявке указать цену на стоимость работы цветокоррекция/ретушь/коллаж
Заявки фрилансеров
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