Обработать 4 фотографии (заменить элемент в фото)

Требуется еще один исполнитель для ретуши фотографий. Просьба тем, кто подавал заявки на прошлый проект, повторно не писать. Там исполнитель выбран, примеры его работ прикреплены. Желателен скайп, чтобы общаться голосом можно было. Выбранным по ...