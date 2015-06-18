Обработать 4 фотографии (заменить элемент в фото)

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Завершен40 заявок494 просмотра

Есть 4 фотографии, нужно поменять надпись в фотографиях.

Сделать так, чтобы не было заметно обработки фотошопом.

10 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
все ок
Чёткое ТЗ и быстрая оплата.

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k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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