Необходим эксклюзивный рекламный модуль.

Планируем использовать модуль как в наружной рекламе, так и в сети.

Черновой набросок в файле.

Необходимо выбрать из папки "Фон", развернутый кошелек для фона, а из папки "Композиция" - фотографию которая будет на левой стороне модуля.

Всего нам нужно 3 варианта.