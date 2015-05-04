Изменить в фотошопе фото фасада здания под внутренний план и интерьер

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок925 просмотров

есть план помещения внутренний, визуализация внутри.

http://joxi.ru/XEA4O1RsyqNl2b

http://joxi.ru/vn2Y1BQTBp6826

и фото фасада похожего объекта. http://joxi.ru/qVrwwnBT3dYDrX

надо фасад изменить в фотошопе:

1. чтобы снаружи соответствовал плану внутри

2. на вывеске сделать текст: http://joxi.ru/jgmvwO0TRNbG2a и оформить ее в стиле внутренней визуализации.

3. вставить логотип из картинки(пришлю)

срок и стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
10 лет назад
$15
2 дня
Дмитрий, спасибо большое за работу! быстро и то, что нужно!
Было приятно работать с Сергеем! Быстро пришли к обоюдному согласию и нужному результату. Спасибо!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
10 лет назад

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