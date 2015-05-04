Скриншот смс'ок на айфоне

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Закрыт6 заявок253 просмотра

Нужен дизайнер, который пользуется айфоном (iOS 7), сделать псевдо-скриншот смс экрана как тут:

http://www.ios7text.com/

Чтобы дизайнер разбирался в айфоне спрашиваю затем, чтоб получилось все как в настоящем скриншоте, без ляпов.

Текст и даты смсок предоставлю в личку.

В заявке указывайте скайп.

iOS
10 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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