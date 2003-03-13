Обрабока 3 фотографий и текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт68 заявок516 просмотров

Добрый день, нужно обработать 3 фотографии (пример я покажу) и еще нужно на одной фотографии написать текст (пример я покажу)

10 лет назад
ILYINKA
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров