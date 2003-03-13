Фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки409 просмотров

Всем привет. Друзья, есть фотография. При распечатке плохого качества. Если возможно, то нужно улучшить качество фотографии, что бы при распечатке оно не было в "квадратах"

Формата а4-а5

10 лет назад
boombucks
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется ретушь фото, возможно с коллажами

    Требуется еще один исполнитель для ретуши фотографий. Просьба тем, кто подавал заявки на прошлый проект, повторно не писать. Там исполнитель выбран, примеры его работ прикреплены. Желателен скайп, чтобы общаться голосом можно было. Выбранным по ...

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламный модуль

    Необходим эксклюзивный рекламный модуль. Планируем использовать модуль как в наружной рекламе, так и в сети. Черновой набросок в файле. Необходимо выбрать из папки "Фон", развернутый кошелек для фона, а из ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изменить в фотошопе фото фасада здания под внутренний план и интерьер

    есть план помещения внутренний, визуализация внутри. http://joxi.ru/XEA4O1RsyqNl2b http://joxi.ru/vn2Y1BQTBp6826 и фото фасада похожего объекта. http://joxi.ru/qVrwwnBT3dYDrX надо фасад изменить в фотошопе: 1. чтобы снаружи соответствовал плану внутри 2. на вывеске ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фото

    Фото цветов, которые должны получаться в приложении. Нуны пресеты для лайтрум Нужны пресеты в том виде, которые приложены в фото. Ну то есть чтобы фото получались такими с пресетами. Надеюсь что смысл ...

    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка студийных фото

    $100

    Требуется легкая обработка 280-300 фотографий. По обработке: легкая ретушь, убрать из кадра осветительные приборы и прочий мусор( где есть ), выровнять фон и т.д. Есть несколько примеров до/после как хотим видеть. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перекрасить макет домика

    Нужно переврасить у прилагаемого макета (будут еще), крышу в красноватый цвет ондулина, стены сделать потемнее и посочнее, также немного затемнить углы и рамы, фундамент и дорожку вокруг него, сменить фон рисунка Рассматриваются предложения ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработка фотографий для сайта

    Требуется обработать фотографии для нового сайта отеля. Мы предоставляем Вам исходники. Результат не должен уступать по качеству примерам. Для того, чтобы справиться нужно быть настоящим профессионалом. Просьба указывать ориентировочные стоимость ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад