Манипуляция в Photoshop

Приветствую вас,фрилансеры!

Мне необходимо сделать небольшую фото манипуляцию.

Надо вырезать (качествено!) девушку с одного фото и поместить на другое фото.

Подправить немного,там травку дорисовать под ногами,сделат цветокоррекцию.

Короче надо чтобы было естественно и очень ээфектно.

Посмотреть ТЗ предлагаю здсь:

http://vk.cc/3LWZH4