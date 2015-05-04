Редактировать фото. Сделать фото на белом фоне.

Нужно обработать фото.

Есть фотографии, около 150 шт. +-, там вещи, фон светло-серый (при выделении волшебной палочкой в фотошопе, выделяются вместе с фоном, потому просто так фон удалить не получается, или ластиком, что занимает много времени).

Необходимо сделать на всех фото белый фон.

Примеры фото могу выслать на почту.

Пишите ваши ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТОИМОСТИ СЮДА, ОБЯЗАТЕЛЬНО.