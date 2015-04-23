Нарезка фотографии на слои

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка113 просмотров

1. Имеется 13 однотипных фотографий браслетов (пример в приложении). Необходимо отделить изображение от фона и нарезать его элементы на отдельные слои в программе Photoshop. Количество элементов на всех фотографиях одинаково- центральный элемент, боковая подвеска и шнурок. Никакой цветокоррекции и ретуши делать не нужно.

2. Имеется одна фотография с несколькими браслетами (групповая). Необходимо сделать все тоже самое- отделение от фона и нарезку элементов на слои, но при этом в отдельный слой вынести тени. Отличие от пунка №1- бОльшее количество элементов.

10 лет назад
Jedem
Егор 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$12
3 дня
результат превзошел ожидания. все было сделано в лучшем виде. STRONGLY RECOMENDED!
С Егором приятно работать. Задача поставлена четко, оплата совершена вовремя. Спасибо.

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White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад