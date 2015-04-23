Нарезка фотографии на слои

1. Имеется 13 однотипных фотографий браслетов (пример в приложении). Необходимо отделить изображение от фона и нарезать его элементы на отдельные слои в программе Photoshop. Количество элементов на всех фотографиях одинаково- центральный элемент, боковая подвеска и шнурок. Никакой цветокоррекции и ретуши делать не нужно.

2. Имеется одна фотография с несколькими браслетами (групповая). Необходимо сделать все тоже самое- отделение от фона и нарезку элементов на слои, но при этом в отдельный слой вынести тени. Отличие от пунка №1- бОльшее количество элементов.