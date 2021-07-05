Необходимо из фотографии сделать портрет для дальнейшей печати

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок639 просмотров

Необходимо из фотографии сделать портрет для дальнейшей печати. Фотография ссылка из домашнего архива, лучшего качества нету. Нужно ретушь фото, сменить фон,

удалить лишние предметы, подобрать и сменить одежду.

4 года назад
CaptainQ
Алексей 
62 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$6
3 дня
Работа выполнена качественно и своевременно. Хороший и адекватный исполнитель. На замечания и предложения реагирует положительно.
Был рад сотрудничеству! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Олег
 
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excccp
Юрий 
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