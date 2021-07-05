Требуется обработать 5 фотографий для инфографики товара на маркетплейсе. Задача заключается в улучшении качества изображений, чтобы они выделялись среди конкурентов. Примеры для вдохновения будут предоставлены.
Необходимо из фотографии сделать портрет для дальнейшей печати
Необходимо из фотографии сделать портрет для дальнейшей печати. Фотография ссылка из домашнего архива, лучшего качества нету. Нужно ретушь фото, сменить фон,
удалить лишние предметы, подобрать и сменить одежду.
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