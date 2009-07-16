Нужно покрасить фактуры черепицы под натуральные

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки545 просмотров

Нужно покрасить фактуры черепицы под натуральные фото.Есть 6 разных форм черепицы ....мне нужно их покрасить в определенный цвет,но есть не однотонные цвета.

Итого выходит 6 форм по 20 цветов каждая.

Фактура черепицы не гладкая,на ней каменная крошка

Фото нужны для показа цветовой гаммы на web сайте

Пример и фактуры можно посмотреть на этом сайте http://www.metrotile.com/ap/product_bond_t.html. (только здесь они не очень четкие,надо лучше сделать) смотрите- textured.

Во вложении файл с цветовой гаммой ,что нужно сделать !Картинка сжата,в исходнике они довольно четкие.

Прошу указывать сроки и стоимость работы!

16 лет назад
Ksusha-bestroof
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$30
3 дня
Анна профессионал в своем деле,делает просто чудеса.Работу выполнила на 200% !Работать с ней легко и приятно,всем советую как исполнителя!
От работы остались только положительные впечатления, несмотря на то, что проект оказался сложнее, чем предполагалось: Ксения - приятный в общении человек, адекватный заказчик, правильно формулирует задачи, всегда на связи, предоплата и оплата - все четко. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
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