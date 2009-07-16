Нужно покрасить фактуры черепицы под натуральные фото.Есть 6 разных форм черепицы ....мне нужно их покрасить в определенный цвет,но есть не однотонные цвета.

Итого выходит 6 форм по 20 цветов каждая.

Фактура черепицы не гладкая,на ней каменная крошка

Фото нужны для показа цветовой гаммы на web сайте

Пример и фактуры можно посмотреть на этом сайте http://www.metrotile.com/ap/product_bond_t.html. (только здесь они не очень четкие,надо лучше сделать) смотрите- textured.

Во вложении файл с цветовой гаммой ,что нужно сделать !Картинка сжата,в исходнике они довольно четкие.

Прошу указывать сроки и стоимость работы!