Требуется выполнить ретушь старой фотографии.
Корректировка фотографий
Сделать фотографии красивыми, убрать ржавчину,лишние элементы, изменить фон,
оплата после проверки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимы услуги по фотомонтажу эротических фото (изменение размера груди, бедер и т.п.) Подробности при переписке.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть человек в одной одежде. Нужно одеть на него другую одежду (только майку). Фотография в большом разрешение, качественная. Фотографию вышлем исполнителю. Просьба в приват не писать, указывайте ...Обработка фотографий40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Nuzhno na stenu povesit bolshoj baner-plakat s nazvaniem moej firmi, ubrat okno, trubi, vi4istit steni, 4to bi ne bilo tam ni4ego 4ernogo i ne vigladelo kak v podvale snali. nuzhno sdelat 4to bi vigladelo vse ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Требуется оформить симпатичный фото коллаж из картинок удачной рыбалки )), который в дальнейшем будет распечатан как фото размером 20х30 см (А4). К сожалению, никогда не знаешь какая рыбалка будет удачной и соответсвенно не ...Завершен16 лет назад
Обрабатывать предложенные фото, в монохромный (графический) вектор. Предназначается для вышивки на одежде. Фото для обработки прилагается. Подобные работы, периодически постоянные. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ! Я нашел классного мастера! ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Надо обработать 510 фотографий. Суть - вырезать на белый фон коробочки, альбомы, наклейки. + немного сделать цветокорекцию. + подогнать под нужный размер. ...Завершен16 лет назад
- $10
Коррекция фотоЗавершен16 лет назад
- $50
Есть фотографии фасада здания, здание мягко сказать в плачевном состоянии. Необходимо его полностью реанимировать, чтобы здание было в отличной форме. Убрать 1 старый автомобиль + отреставрировать вывеску (отдельная фотография) и повесить эту вывеску на фасад ...Завершен16 лет назад
Нужно подогнать три фото под размер 170мм на 240мм 300 dpiЗавершен16 лет назад