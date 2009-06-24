Приватный проект для Игоря Титаренко (iRestin)

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок303 просмотра

Требуется выполнить ретушь старой фотографии.

16 лет назад
Kai7ru
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

iRestin
Игорь 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$12
1 день
Давно мечтал исправить неудачную но дорогую для меня фотографию. Игорю удалось это отлично. И по времени исполнения и по ответам на мои вопросы чувствуется что в восстановлении изображений он мастер.
Конструктивное обсуждение деталей в процессе работы, постоянная связь, своевременная оплата. Все, что необходимо для приятной плодотворной работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!

Заявки фрилансеров

iRestin
Игорь 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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