Обработать 14 фото

$15
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Обработать 14 фото, сделать уголки и очистить фон

месяц назад
NemoiKiller
Миллер 
26 летРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
6 дней назад
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Выбранный исполнитель
serezhenka95
28 летРоссия
год в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
$15
1 день
RUB
Отличный исполнитель!
Хороший заказчик приятно работать рекомендую