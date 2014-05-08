Обработать фото с ювелиркой

Обработка фотографийЗавершен1 заявка102 просмотра
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Добрый день!

Необходимо обработать фото с ювелиркой (44 шт):

- обтравка

- цветокоррекция

- центровка изображения, изменение размера холста

Более подробное ТЗ отправлю в личку.

С уважением,

Дмитрий

10 лет назад
webstep
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
blacklady3
Алиса 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Все сделано на 10 баллов. Быстро и качественно! Спасибо! Очень доволен сотрудничеством!
Очень четкая постановка задачи, детальные ответы на все вопросы. Дмитрий быстро выходит на связь, сообщает нужную информацию. Оплата была произведена очень быстро. Очень рекомендую к сотрудничеству!
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