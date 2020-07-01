Обработка фото

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка156 просмотров

Обработать 7 фото для интернет магазина.

Нужно сделать белый фон с небольшой тенью, отретушировать недостатки, очистить от бликов/пыли, откорректировать цвет и контраст, немного резкости на объекте съемки.

5 лет назад
KseniaVillar
Ксения 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$7
1 день
Благодарю Евгения за оперативную и профессионально выполненную работу. Внимательное и терпеливое общение. Евгений учел все нюансы и пожелания. В итоге фото получились такими какими и задумывались.
Хорошая заказчица) Понятное тех задание разложенное по полочкам....Постоянная обратная связь и моментальная оплата! Рад сотрудничеству! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад