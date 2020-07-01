Нужно сделать фото в едином стиле (убрать засвет, тени, желтизну) и поставить ватермарк. Во вложении пример из 5 фотографии, которые нужно будет привести в единый стиль. Ватермарк ставим не шаблонно, а на отдельные участки руки. ...
Обработка фото
Обработать 7 фото для интернет магазина.
Нужно сделать белый фон с небольшой тенью, отретушировать недостатки, очистить от бликов/пыли, откорректировать цвет и контраст, немного резкости на объекте съемки.
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