В общем нужно обработать фотографию с iPhone, и поставить на фон вид на Дубай, и так чтобы нельзя было отличить оригинал это или нет. Ваши цены.
Обработка фото (Новая партия)
нужно обработать фотографии для интернет магазина.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий18 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени! Необходимо в рамках этого сайта http://www.aramedia.ru/ оформить фото, для странички. Суть в том, что парень стал обладателем Книги Рекордов Гиннесса по мини футболу, как самый молодой футболист среди ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать ретушь обычного фото с целью превратить его в красивое художественное фото. Пример того, что должно получиться - в приложении. В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите стоимость вашей работы и срок выполнения.Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Суть важна, чтобы лицо как Portraiture ретушировалось, но волосы, глаза при этом были резкими, яркими и пр. Ну и тонировка, мягкая чтобы была. Пишите пожалуйста цену и срок.Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется убрать фон с фоток. 30 шт.Завершен11 лет назад
НЕобходимо сделать ретушь фото с производства (убрать грязь, подрезать, вывести освещение, ровными сделать тени, добавить название компании ) 24 шт.Завершен11 лет назад
- $3
Требуется редактирование 3-х изображений автомобилей. 1. Ровно вырезать изображение автомобиля (фон на белый не менять) 2. Убрать название с номеров 3. Развернуть в левую сторону (Ниссан Тиана и Пассат) 4. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо уменьшить и отретушировать фото для размещения на сайте. Исходники - обыкновенные полноразмерные фото. Надо сделать их для размещения внизу сайта nnov-jur.ru Надо сделать сегодня.Завершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо на групповом фото поменять цвет одежды (одного предмета одежды) на оранжевый Указывайте пожалуйста цену прямо в проекте. Спасибо!Завершен11 лет назад