Обработка фото (Новая партия)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка107 просмотров

нужно обработать фотографии для интернет магазина.

11 лет назад
spb1982
Ринат 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все сделано быстро и не одной ошибки в обработке.
Спасибо Ринату за проект. Наилучшие рекомендации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад