Обработка Фотографий

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Закрыт72 заявки627 просмотров

нужно просто вырезать фотографии с обувью на белый фон + оставить собственную тень!

10 лет назад
Maria0593
32 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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