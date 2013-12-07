Обработка фотографий для интернет магазина

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка127 просмотров

Пакетная обработка фотографий для интернет магазина.

Требуется на постоянную работу (фриланс) дизайнер обработка фотографий, обрезка объекта и замена фона.

11 лет назад
spb1982
Ринат 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Работа сделана вовремя и что самое главное стоимость услуги оказалось довольно приемлемой, будем и дальше сотрудничать.
Наилучшие отзывы Ринату. Быстрая оплата, хорошая коммуникация.

Заявки фрилансеров

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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