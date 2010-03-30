Обрезка фото, приватный проект для Бахтина Диана

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки157 просмотров

Подобрать девушку и качественно выполнить обрезку.

15 лет назад
Helena198282
Елена 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Dia_b
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Диана, спасибо за сотрудничество.Уровень профессионализма высочайший! Работа выполнена быстро и качественно. Буду обязательно обращаться еще. Спасибо за качественную работу.
Отличный заказчик! Четко сформулировала задачу, оплату произвела сразу же после принятия работы. Очень рада, что приходится работать с такими людьми и очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dia_b
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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