Ретушь и художественная обработка свадебных фото

Здравствуйте, меня зовут Андрей, я менеджер студии свадебной фотографии.

Нашей студии нужны сотрудники (удаленная работа), способные быстро и качественно, а главное профессионально ретушировать и красиво художественно обрабатывать профессиональные свадебные фото. Первоисходник в RAWе с canon 5D. Ретушь и художественная обработка нужна в TIFFе.

Обратите внимание, на то, что нужна ретушь именно свадебных фото 200-400 штук в месяц. Присылайте свои предложения по стоимости с примерами Ваших работ на почту [email protected]. Более подробно отвечу только на письма с примерами понравившихся работ.