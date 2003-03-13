Склейка фото-тура

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки272 просмотра

Есть набор фоток для двух точек (съемка объективом 18 не очень подходящим для этого) в RAW - нужно склеить и сделать flash панораму с возможностью перехода между точками.

Просьба указывать на конкретную подобную работу, сделанную вами лично.

15 лет назад
outs_rabota
Анатолий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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