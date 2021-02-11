Отфотошопить фотографии

Задача: Нарисовать шаблонную реалистичную тень точно также как на фото, чтобы мы потом могли использовать это под любое фото. Можете сразу попытаться сделать и отправить скриншот результата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
специально для Иль Гурко
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