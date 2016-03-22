Подобрать и подготовить для шапки сайта 50 фото

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок237 просмотров

Нужно подобрать и обрезать до нужных размеров для шапки сайта 50 панорамных фото

Пример шапки http://restoran-katran.com.ua/

Размеры такие же как здесь.

Нужны разные тематики - Туризм, Еда, промышленность и т.п.

Полный список предоставлю исполнителю.

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$10
1 день
Павел отлично справилась с работой, прекрасное умение работать в программах-редакторах. Рекомендую!
Дмитрий приятный человек, для работы. Вот с такими людьми и нужно работать. Спасибо ему.
slavnn
Яна 
50 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$9
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Огромная благодарность за сотрудничество! Всё по-деловому и с уважением. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
slavnn
Яна 
50 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад