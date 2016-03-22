Есть кучка фотографий постельного белья. Нужно выправить цвет, баланс белого (много белого белья, которые сняты плохо - серым, зато есть исходники в nef), кадрировать, где то "разгладить" белье от замятин чтобы получилось в конечном итоге ...
Подобрать и подготовить для шапки сайта 50 фото
Нужно подобрать и обрезать до нужных размеров для шапки сайта 50 панорамных фото
Пример шапки http://restoran-katran.com.ua/
Размеры такие же как здесь.
Нужны разные тематики - Туризм, Еда, промышленность и т.п.
Полный список предоставлю исполнителю.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется человек, хорошо знающий фотошоп, для выполнения нескольких заданий. Есть макет в котором нужно сделать несколько правок.Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть фото -надо убрать там мальчика и по возможности придвинуть бамблиОбработка фотографий7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно реализовать автоматическое добавление водных знаков для изображений при загрузке картинок. Это касается как изображений для галереи, так и при загрузке и размещении на статических страницах. Сайт на CMS: ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В проект нужен фотокорректор для обработки фотографии к статьям. Всего необходимо обработать более 300 фотографий. Требования: 1) Владение Adobe Photoshop на высоком уровне, 2) Развитое чувство цвета, хороший художественный вкус, ...Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть фотография женщины( розовое платье) на ней нужно увеличить руку в объеме, живот и по возможности увеличить саму девушку в объему, чтобы она казалась полной.Обработка фотографий27 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть фотографии двух уже сделанных каминов. На них надо нанести картинки бронзовых и мраморных деталей согласно проекта. В приложении фотография одного камина, и картинка из проекта, нехватающие три детали из мрамора надо нанести ...Завершен9 лет назад
1.Отбеливание фото (замена фона). 2.Редактирование размера фото. Всего 34 фото. 1 фото = 5 грн.Завершен9 лет назад
Необходима обтравка и косметическая ретушь (удаление незначительных элементов с фотографии, вроде ниток, мятости, лишней грязноватости) Перспектива работы – долговременное, ближайшие задания: обработка около 10-20 фотографий, в дальнейшем объем около 2000-2500 фото ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо отредактировать дату и адрес на фотографии документаЗавершен9 лет назад