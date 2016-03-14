Поменять в фотошопе надпись на картинке.

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Закрыт16 заявок276 просмотров

Привет реебята, надо затереть на картинке слова "красота от природы" и заменить "ПОПУЛЯРНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ" или как-то поверх вписать гармонично. Вот скрин: http://prntscr.com/ai4j78 

9 лет назад
irongifts
Павел 
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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