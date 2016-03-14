Нужно подобрать и обрезать до нужных размеров для шапки сайта 50 панорамных фото Пример шапки http://restoran-katran.com.ua/ Размеры такие же как здесь. Нужны разные тематики - Туризм, Еда, промышленность и т.п. Полный список ...
Поменять в фотошопе надпись на картинке.
Привет реебята, надо затереть на картинке слова "красота от природы" и заменить "ПОПУЛЯРНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ" или как-то поверх вписать гармонично. Вот скрин: http://prntscr.com/ai4j78
Заявки фрилансеров
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