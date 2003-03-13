Требуется удалить существующие и нанести новые ватермарки на фотографии. Ватермарки находятся на фоне, то есть на однотонной части фото, убрать их будет несложно Количество фотографий 200-250 Жду ...
Ретушь фото
цветокор+слож обработка+замена фона в фотках
количество фото 100
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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