Ретушь фото

Как всегда начали за здравие, а закончилось за упокой. Первый проект вышел на ура, со вторым одни проблемы. Срок не сообщила, на связь не выходит, у меня паника, у клиентов тоже. Пропала без вести можно сказать. Обменялись сотовыми телефонами, смски шлю, ответа нет. Оказалось это бессмысленное средство связи. Крайне огорчена!!! Вся работа не сделана!