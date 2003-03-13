Ретушь фото

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка142 просмотра

цветокор+слож обработка+замена фона в фотках

количество фото 100

11 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Stko
Эмма 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$20
7 дней
Как всегда начали за здравие, а закончилось за упокой. Первый проект вышел на ура, со вторым одни проблемы. Срок не сообщила, на связь не выходит, у меня паника, у клиентов тоже. Пропала без вести можно сказать. Обменялись сотовыми телефонами, смски шлю, ответа нет. Оказалось это бессмысленное средство связи. Крайне огорчена!!! Вся работа не сделана!

Заявки фрилансеров

Stko
Эмма 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад