Ретушь фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка127 просмотров

Отретушировать 39 фото для интернет-магазина.

8 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Все сделано быстро, профессионально и без всяких лишних вопросов! Одно удовольствие работать с Дмитрием! Спасибо!
С Артемом приятно работать. Задача поставлена максимально четко, связь поддерживалась стабильно, что позволило выполнить работу быстро и без правок. Оплата своевременна. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад