Ретушь фото/обработка фото

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок172 просмотра

Ретушь фото (портретная): цветокоррекция,тонировка,работа с пластикой,обрезка,beauty retouch,коллажирование,VSCO. И тд

Обработка фото: 

цветокоррекция,выравнивание,обрезка,замена фона,работа с текстурами,проектная работа,точечные сегменты,акценты (для интерьерщиков) и тд 

8 лет назад
Tatsi
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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