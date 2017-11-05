Ретушь фото/обработка фото

Необходимо выполнить ретушь фото с JPG (с телефона). Вытянуть баланс белого, перспективу и горизонт, что-то сделать с яркой лампочкой на фото, но при этом, чтобы фотографии по-прежнему остались "живыми". Не дорого. Срок исполнения 3 ...