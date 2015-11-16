Сделать рисунок из фотографии (крупный женский портрет)

Даю фотографию (женский портрет, голова и плечи, много волос) Нужно сделать из нее рисунок в электронном виде. В итоге хочу получить 7-10 фотографий процесса рисования: от эскиза и до законченного портрета. Что бы при совмещении этих картинок получить плавный переход от эскиза к фотографии. Фото ч/б.