Сделать рисунок из фотографии (крупный женский портрет)

Обработка фотографийЗакрыт10 заявок294 просмотра
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Даю фотографию (женский портрет, голова и плечи, много волос) Нужно сделать из нее рисунок в электронном виде. В итоге хочу получить 7-10 фотографий процесса рисования: от эскиза и до законченного портрета. Что бы при совмещении этих картинок получить плавный переход от эскиза к фотографии. Фото ч/б. 

8 лет назад
Rangerr
Руслан 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад