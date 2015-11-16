У нас накрылось фото, есть только видео исходные материалы, сняты качественным оператором но не в 4к, видео в full hd, .mov Пишите плиз цену за ВЕСЬ проект, а не за 1 фото, такие не конкретные заявки ...
Сделать рисунок из фотографии (крупный женский портрет)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Даю фотографию (женский портрет, голова и плечи, много волос) Нужно сделать из нее рисунок в электронном виде. В итоге хочу получить 7-10 фотографий процесса рисования: от эскиза и до законченного портрета. Что бы при совмещении этих картинок получить плавный переход от эскиза к фотографии. Фото ч/б.
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