Вытащить из видео 150 фотографий и обработать их (свадьба)

﻿У нас накрылось фото, есть только видео исходные материалы, сняты качественным оператором но не в 4к, видео в full hd, .mov

Пишите плиз цену за ВЕСЬ проект, а не за 1 фото, такие не конкретные заявки даже рассматривать не буду.

Срок к 23.11