Создание шапки для нового канала DagobzoR

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка178 просмотров

Нужна шапка для канала.

5 лет назад
minigan05
Ислам 
32 года
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$3
1 день
Помог с шапкой канала, очень терпелив, рекомендую.
Чёткая постановка задачи, всегда на связи, вежлив. С оплатой проблем не было. Всем рекомендую !!!!

Заявки фрилансеров

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад