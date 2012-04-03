Срочная обработка в фотошопе

Обработка фотографийЗавершен5 заявок140 просмотров
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Необходимо срочно обработать фото в фотошопе. На фотографиях грузовики, после рейсов, грязноватые и неподкрашенные. Необходимо их "приукрасить". Всего шесть фото.

12 лет назад
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
night4love
Иванова 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$9
1 день
Наталья очень качественно сделала обработку фотографий. Учитывая, что как всегда "все горело" - она очень быстро справилась с проектом. За что ей честь и хвала! Однозначно рекомендую!
Хороший заказчик. Вежливый и приятный собеседник. Оплата без задержек. С удовольствием работала вместе :)